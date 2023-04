MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRES) - O Barcelona está interessado na contratação do meio-campista Matheus Nunes, brasileiro naturalizado português que joga no Wolverhampton, da Inglaterra.

Segundo o portal espanhol 'Relevo', os catalães querem usar a boa relação com o empresário Jorge Mendes para convencer o atleta. O problema é que o Barcelona está com dificuldades financeiras e outros clubes, como Liverpool e Newcastle, devem entrar na briga por Nunes.

Existe uma lista de meio-campistas que interessa ao técnico Xavi. Gundogan, em fim de contrato com o City, é um dos nomes. Nunes vem sendo bastante utilizado no Wolverhampton. Ele se transferiu do Sporting, de Portugal.

Recusa à seleção brasileira

Nunes foi convocado pelo técnico Tite em 2021, mas recusou o chamado e decidiu atuar por Portugal. Ele recebeu o convite de Fernando Santos logo em seguida e, desde 2021, defende as cores do país.

O meio-campista nunca atuou profissionalmente em times brasileiros e deixou o país aos 13 anos.

"Já tomei uma decisão. Falei com ambos e depois de pensar muito cheguei à conclusão de que era melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui. A minha família disse o mesmo. Tomei essa decisão e estou muito feliz", disse ele na ocasião.

Matheus Nunes disputou a Copa do Mundo do Qatar e foi chamado por Roberto Martínez neste novo ciclo.

