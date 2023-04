SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na tarde deste domingo (16), em casa, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Matheus Araújo e Róger Guedes, para os paulistas, e Lucas Oliveira, para os mineiros.

Depois de perder para o Remo por 2 a 0 no jogo de ida da terceira fase Copa do Brasil, no Pará, a equipe de Fernando Lázaro buscava recuperação neste domingo. Se não fez uma grande partida, pelo menos conseguiu os três pontos, o que ameniza a pressão sobre o técnico Fernando Lázaro

Sem Renato Augusto, que passou por uma artroscopia para corrigir lesão no joelho, o meio campo do Corinthians, mais uma vez, não funcionou no primeiro tempo.

O time até teve as melhores chances da primeira etapa --em chute de fora da área de Matheus Bidu, aos 8 minutos, defendida por Rafael, e em cabeçada de Gil, aos 17, que passou perto da trave direita do Cruzeiro--, mas não conseguiu impor seu jogo.

O Cruzeiro, por sua vez, que volta a disputar a Série A após três anos na série B, conseguiu trabalhar bem a bola e buscou o jogo, mas sem criar chances claras de gol.

Na volta do intervalo, Fernando Lázaro tentou melhorar a qualidade do setor de criação, colocando Cantillo no lugar de Roni.

O Corinthians chegou ao gol com o jovem Matheus Araújo, 20. Aos 26 minutos, ele recebeu da esquerda, avançou e tabelou com Fausto Vera para sair na cara do gol e apenas deslocar Rafael. Foi a primeira jogada em que o Corinthians conseguiu trabalhar bem a bola no campo de ataque na partida.

Matheus entrara ainda no primeiro tempo, substituindo Giuliano, machucado. Foi seu primeiro gol como profissional no Corinthians, em sua nona partida.

Logo depois, Fausto Vera acertou belo cruzamento para Yuri Alberto, que cabeceou sozinho e viu Rafael fazer um milagre para evitar o segundo gol dos mandantes.

O Cruzeiro até ensaiou uma pressão para buscar o empate , conseguindo uma série de escanteios, mas quem chegou ao gol, mais uma vez, foi o Corinthians, Após escanteio, Gil cabeceou e Rafael defendeu, mas o rebote caiu nos pés de Róger Guedes, que completou para as redes, já aos 42.

Ainda deu tempo de Lucas Oliveira descontar para o Cruzeiro nos acréscimos, completando de cabeça após cobrança de falta.

O próximo jogo do Corinthians é na quarta (19), às 21h30, contra o Argentinos Juniors, em casa; o do Cruzeiro é no sábado (22), às 21h, contra o Grêmio, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro - 1ª rodada

Data: 16/04/2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Fagner, Róger Guedes, Roni e Fausto Vera; Nikão e Lucas Oliveira.

Gol: Matheus Araújo (24'/2ºT) e Róger Guedes (44'/2ºT); Lucas Oliveira (50'/2ºT)

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni (Cantillo), Fausto Vera (Du Queiroz) e Giuliano (Matheus Araújo); Chrystian Barletta (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro (Filipe Machado) e Mateus Vital (Rafael Bilu); Wesley (Nikão), Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.