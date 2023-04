SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sadio Mané foi multado em mais de 300 mil euros (cerca de R$1,6 milhões na cotação atual) pelo Bayern de Munique. O jogador agrediu o companheiro de equipe Leroy Sané no vestiário pós-jogo.

O jornal Sky Sport Alemanha revelou o valor da multa para Mané em mais de 300 mil euros (aproximadamente R$1,6 milhões) e a definiu como "muito sensível" para o jogador.

Segundo a reportagem, essa seria a punição mais alta que um atleta do Bayern teria recebido. O clube ainda não se manifestou sobre a multa e nem como seu pagamento será utilizado.

Mané teria dado um soco em Sané no vestiário após a derrota para o Manchester City por 3 a 0. O jogo era válido pela ida das quartas de final da Champions League.

O começo do desentendimento foi ainda dentro de campo, durante o segundo tempo do confronto. O motivo seria a falta de aproximação de Mané para receber o passe do companheiro.

O ex-Liverpool foi tirar satisfação com o alemão pela forma que foi tratado. Sané foi suspenso do jogo seguinte, contra o Hoffenheim pela Bundesliga. O jogo aconteceu neste sábado (15) e terminou com um empate de 1 a 1.

O técnico Thomas Tuchel saiu em defesa de Mané e disse que a situação já estava resolvida. "Está resolvido. Um jogo e uma multa são as consequências do que aconteceu. A maneira como os dois jogadores envolvidos lidaram com isso, a maneira como os outros jogadores lidaram com isso, teve um efeito de limpeza".

