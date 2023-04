RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Sampaoli viveu intensamente o primeiro dia de Flamengo. Ele teve a companhia dos membros da sua comissão técnica, intermediários da negociação com o rubro-negro e dirigentes da nova casa.

O QUE ACONTECEU

Jorge Sampaoli desembarcou no Rio por volta das 10 horas da manhã.

Sampaoli chegou cedo ao Maracanã: às 14h28, cerca de uma hora e meia antes do apito inicial.

O técnico saiu de um carro, acompanhado por membros da comissão técnica e os dirigentes do futebol do Flamengo, Bruno Spindel e Marcos Braz.

A reportagem apurou que o horário foi um desejo dele para sentir um pouco o vestiário, falar com os jogadores. Mas a apresentação, de fato e de forma mais profunda, será nesta segunda-feira (17).

Não houve influência tática ou ordens ao interino Mário Jorge. Mas o argentino conseguiu experimentar o ambiente e ver de perto um início de reação do time, que, efetivamente, será responsabilidade sua a partir de agora.

Enquanto Bruno Spindel já estava com ele desde o desembarque, Marcos Braz foi o "cicerone" na cabine onde o técnico viu a vitória do Flamengo sobre o Coritiba, por 3 a 0.

E A TORCIDA?

Sampaoli ganhou a camisa 12 assim que pisou na área de desembarque do Galeão e teve dois momentos de contato com a torcida. No aeroporto, deparou-se uma plaquinha do Chapolin rubro-negro: "Sampaoli agora é do Mengão".

Na cabine, onde tinha batatas e amendoins à disposição, além de um garçom, Sampaoli viu torcedores que estavam nas cativas acenando para ele.

O QUE SE FALOU

O atacante Bruno Henrique contou uma passagem pessoal que teve no reencontro com Sampaoli:

"Ele procurou saber como eu estava e disse que estava feliz por eu estar de volta novamente. E disse que está muito feliz por estar aqui no Flamengo. Ele tinha o sonho de estar no Flamengo. Ele até brincou sobre quando eu saí do Santos. Mas eu falei para ele que estamos juntos novamente".

Na conversa com os dirigentes do Flamengo, Sampaoli queria absorver o máximo possível de informações, desde a estrutura do Ninho do Urubu às características e peculiaridades dos jogadores.

Enquanto Sampaoli estava na cabine do Maracanã, seus analistas de desempenho assistiam ao jogo atentamente.

Durante o segundo tempo, conversaram sobre o posicionamento do Flamengo na marcação no campo de ataque adversário: Gerson não ficava na mesma linha de Thiago Maia. Sem a bola, o Flamengo fincava mais o camisa 8 à frente da linha de zaga, formava um trio mais adiantado com Gerson, Cebolinha e Everton Ribeiro. Na frente, Gabigol e Matheus França.

E AGORA?

Sampaoli será apresentado e dará entrevista coletiva nesta segunda-feira (17), às 14h, antes do treino.

Pela manhã, ele quer agilizar burocracias para ter condição de trabalhar no jogo de quarta-feira, contra o Ñublense, pela Libertadores.

O argentino assinou com o Flamengo até dezembro de 2024, quanto termina o mandato do presidente Rodolfo Landim.