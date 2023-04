RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol se livrou do jejum de dez jogos sem marcar e virou o décimo maior artilheiro da história do Flamengo. Mas a atuação do camisa 10, do concorrente Pedro e outros elementos mantém apimentada a disputa por vagas no ataque rubro-negro.

O QUE ACONTECEU

Gabigol fez um gol de pênalti contra o Coritiba e superou Índio na lista histórica de artilheiros do Flamengo. O camisa 10 agora tem 143 gols pelo clube.

Gabigol não jogou bem, apesar de ter acertado a cobrança no ângulo do goleiro Gabriel. Ele vinha numa sequência de dez partidas sem marcar, que coincidiu com a mudança de posicionamento feita por Vitor Pereira.

Pedro foi reserva de Gabigol e não gostou. O atacante reclamou em entrevista. Mas não foi só reclamação, Pedro entrou no segundo tempo e fez o terceiro gol do Flamengo sobre o Coritiba.

Bruno Henrique volta a ser opção e deve jogar mais. De imediato, ele pode brigar por espaço com Everton Cebolinha. Mas quando Arrascaeta, hoje lesionado, voltar à forma, já haverá mais gente disponível para ser titular.

Jorge Sampaoli dará nesta segunda-feira (17) o primeiro treino no Flamengo e, assim, começará a dar sua cara ao time. Gabigol tem a chance de passar uma borracha na série ruim com Vitor Pereira.

A LISTA DE ARTILHEIROS DO FLAMENGO

1° - Zico - 509 gols

2° - Dida - 264 gols

3º - Henrique Frade - 216 gols

4º - Pirillo - 204 gols

4º - Romário - 204 gols

6º - Jarbas - 154 gols

7º - Leônidas da Silva - 153 gols

8º - Bebeto - 151 gols

9º - Zizinho - 146 gols

10º - Gabigol - 143 gols

11° - Índio - 142 gols

A FAVOR DE GABIGOL

O suporte da torcida. Mesmo durante o jejum, não foi alvo de vaias. Pelo contrário. O técnico era criticado quando o tirava.

A confiança própria. Gabigol se arriscou ao pedir a VP para jogar de centroavante, mesmo sabendo que poderia ir para o banco no jogo seguinte.

O histórico de sucesso. Além de ser o décimo maior artilheiro do clube, costuma brilhar em jogos decisivos.

A versatilidade. Dá mobilidade ao time na frente, pode atuar não só centralizado, como pelos lados do campo (direita, especialmente).

O QUE GABIGOL NÃO QUER

Jogar distante do gol e com muitas funções defensivas.

Pedro é uma ameaça, em uma competição ainda saudável dentro do grupo.