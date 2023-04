SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 27 anos, Maiara Basso alcançou um feito inédito em sua carreira. Sob o comando de Zé Roberto Guimarães, a jogadora do Barueri se tornou a maior pontuadora da atual temporada da Superliga feminina de vôlei e, agora, sonha com a seleção brasileira.

"Eu gostaria muito de estar na seleção brasileira com o Zé. Não sei o que vai ser da minha vida agora para frente, estou de férias, mas esperaria uma convocação com certeza. Nem eu tenho noção do que eu fiz nesta temporada, então, ao mesmo tempo, ainda não sei o que esperar", disse Maiara à reportagem.

O grande marco na vida profissional de Maiara carrega uma curiosidade: ela é ponteira de origem, mas precisou trocar a posição e jogar como oposta. A mudança ocorreu desde o afastamento da colega Paula Borgo, que trata um tumor no estômago.

No início, a atleta se sentiu desconfortável, mas recebeu o incentivo do técnico Zé Roberto e toda a comissão técnica.

"Nunca me senti confortável em jogar na nova posição. Nas duas primeiras semanas como oposta, eu cheguei e falei para o Wagão (assistente técnico do Barueri) que não ia ter jeito, que eu não ia conseguir, porque não estava rendendo. Eles me pediram calma, disseram que com o tempo eu iria adaptar. E eu realmente fui evoluindo até que no primeiro jogo, contra o Brasília, já fiz 31 pontos", comentou Maiara.

Ainda segundo a atleta, o apoio da comissão técnica e os ensinamentos de Zé Roberto foram essenciais para a construção da atual boa fase.

"Estar com o Zé Roberto é um aprendizado todo o dia. Todo o dia com ele é uma aula. Sempre, depois dos jogos, ele dá dicas, fala muito com a gente. Quem não quer aprender, não escuta. A palavra dele é sempre muito importante escutar", exaltou.

Maiara fez 474 pontos na temporada e só não marcou mais porque o Barueri acabou eliminado nas quartas de final pelo favorito Praia Clube.

VIDA DIFÍCIL NA EUROPA

Além de todo o incentivo da comissão técnica do Barueri, Maiara também deve o sucesso à fase que ela jogou na Europa. A atleta viveu momentos difíceis de solidão em Alemanha e França na última temporada e decidiu retornar ao Brasil. Segundo ela, as adversidades a levaram aos bons resultados de hoje.

"Na Alemanha foi difícil por causa do idioma e da cultura. A cidade que eu estava era muito pequena e antiga e ninguém falava inglês. Sabiam que eu era estrangeira, porque eu era diferente. Os idosos que vivem lá não aceitavam bem as pessoas diferentes, as estrangeiras, e sempre olhavam torto. Hoje eu vejo que tive de passar por isso, ficar sozinha lá, para chegar aqui como uma das maiores pontuadoras da liga", comentou.

FUTURO

Fica no Barueri ou vai para outro time? Maiara não pôde dar detalhes sobre quais os passos dela para a próxima temporada, mas uma coisa é certa: vem novidade por aí. Ao mesmo tempo, a atleta vai cultivando o sonho de estar entre as jogadoras que defendem a seleção de Zé Roberto.