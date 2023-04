SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo enfrentará um clube que nunca jogou uma partida oficial em solo brasileiro.

O time recebe a Academia Puerto Cabello nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. A partida é válida pela 2ª rodada do Grupo.

O jogo é histórico para a Puerto Cabello. Com curto histórico em competições internacionais, a equipe nunca saiu da Venezuela para a disputa de uma partida oficial.

A Puerto Cabello disputou quatro partidas pela Copa Sul-Americana na história, todas dentro de seu país. A equipe nunca foi à Libertadores.

Esta é a segunda vez que o clube participa da Sul-Americana. A campanha anterior aconteceu em 2021, quando sofreu duas derrotas por 1 a 0 para o Metropolitanos.

A Puerto Cabello vem de derrota no torneio. No primeiro compromisso de sua história contra uma equipe estrangeira, recebeu o Tolima e foi derrotada por 2 a 0 no Estádio Misael Delgado.

MELHOR TIME DA VENEZUELA EM 2023

A Puerto Cabello vem dominando a atual edição do Campeonato Venezuelano. O time está invicto na liga nacional, com nove vitórias e um empate em dez rodadas. A vantagem para o segundo colocado, Deportivo Táchira, é de 11 pontos.

O clube sonha com seu primeiro título nacional. Fundada em 2011 para formação de jogadores e profissionalizada em 2014, a Puerto Cabello está na elite do futebol venezuelano desde 2017. A melhor campanha é a quinta posição alcançada em 2021.

O time tem 86,1% de aproveitamento em 2023. Somando Venezuelano e Sul-Americana, são dez vitórias, um empate e uma derrota na temporada.

DESTAQUES INDIVIDUAIS

O elenco da Puerto Cabello tem quatro estrangeiros: Jacob Adebanjo, Gideon Ilya, George Ayine e Alfredo Stephens.

Adebanjo, Ilya e Ayine são todos meio-campistas africanos. Além da faixa do campo e do continente que nasceram, eles têm algo em comum: todos são jogadores que não se firmaram no futebol português.

Ilya é titular no meio-campo da Puerto Cabello. O nigeriano foi um destaque positivo na derrota para o Tolima na estreia da fase de grupos. Adebanjo e Ayine são reservas, mas entram com frequência na equipe.

O outro gringo do time é jogador de seleção. O ponta Alfredo Stephens é nome frequente nas convocações do Panamá. Em 24 jogos por seu país, marcou uma vez.

Danny Pérez e Luifer Hernández são os principais nomes do ataque. Em 10 jogos na temporada, a dupla tem envolvimento direto em 12 gols. Hernández, de 21 anos, é o homem gol. Pérez, de 23, participou de todas as partidas do clube em 2023.

Estádio: Morumbi, São Paulo, SP

Horário: 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (18)

Onde assistir: Paramount+ (streaming)