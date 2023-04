SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um confronto com duas viradas no placar, o Corinthians venceu o Palmeiras nesta segunda-feira (17) por 3 a 2 e recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro Feminino.

Na partida disputada no Parque São Jorge, casa da equipe alvinegra, as donas da casa abriram o placar com a meio-campista Victória Albuquerque, aos cinco minutos. Antes do intervalo, a volante Lorena e a atacante Camilinha colocaram o time visitante à frente, com gols aos 29 e aos 37, respectivamente.

A reação corintiana, porém, começou logo nos primeiros minutos da etapa final. Primeiro, a atacante Tamires deixou tudo igual, aos 3 minutos, Depois, já aos 40, a zagueira Tarciane decretou o triunfo da formação alvinegra. Antes do fim, a atacante Milene ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti, no último lance da partida.

Com o resultado, o Corinthians recuperou a liderança do Nacional. Na sexta-feira (14), com uma vitória por 2 a 1 sobre o Athletico Paranaense, a Ferroviária havia pulado para a primeira posição, com 18 pontos. Já nesta segunda, o Flamengo também chegou aos 18 ao vencer o Grêmio, por 1 a 0. Agora, no entanto, as corintianas somam 19 e seguem invictas na competição.

Na próxima rodada, o time preto e branco vai enfrentar o Internacional, na segunda-feira (24), enquanto o Palmeiras, quinto colocado com 14 pontos, terá o Atlético Mineiro como adversário, no domingo (23).