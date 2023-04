SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preso desde o dia 20 de janeiro, Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma mulher de 23 anos, não recebeu familiares na penitenciária Brians 2. Segundo a publicação Tikitakas, a única pessoa que o visita semanalmente é o seu melhor amigo, Bruno Brasil, que, inclusive, esteva na casa noturna Sutton, em 30 de dezembro, data em que teria ocorrido o crime sexual.

Chef de cozinha, Bruno soma 69 mil seguidores no Instagram e aparece em diversos momentos ao lado do atleta. Ele já posou com o jogador em cidades como Dubai e Barcelona, em jatinhos e restaurantes de luxo.

Ainda no Instagram, Bruno diz ser padrinho do projeto social "Pequenos Guerreiros, Grandes Heróis", que ensina jiu-jitsu a crianças em dificuldades, e também aparece à frente do restaurante Aç'UP, em Recife (PE).

SUPORTE PARA JOANA SANZ

No início de fevereiro, Joana Sanz, ex-mulher do jogador, visitou Daniel Alves acompanhada de Bruno Brasil. A modelo foi flagrada pelo programa "Fiesta" deixando o local ao lado do amigo do jogador.

Segundo a reportagem espanhola, ela passou aproximadamente 50 minutos no presídio.

DEPOIMENTO

Segundo o jornal espanhol La Sexta, Bruno Brasil também prestou depoimento ainda no início de fevereiro, já que estava com o jogador na boate na noite em que a vítima acusa Daniel Alves de tê-la estuprado.

Bruno também teria mandado uma mensagem pelo Instagram para a prima da vítima. No texto, ele dizia onde morava e que estava à disposição. "Vamos ser irmãos. Minha casa é em... Nem sempre estou aqui, mas o que você precisar aqui estou à disposição. Gostei da sua irmã e de você como pessoas. Estou sempre pronto para encontrar bons amigos", escreveu.