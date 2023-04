SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco apostou na contratação de Gabriel Carabajal, meia reserva do Santos.

O time cruzmaltino entendeu que Carabajal pode ser melhor utilizado. O argentino de 32 anos estava insatisfeito no time praiano paulista.

O Vasco não tem "meia clássico" no seu elenco após a saída do Nenê, que acertou com o Juventude. Carabajal é um armador de origem.

O clube carioca observou Carabajal antes e durante a passagem pelo Santos e viu qualidade na bola parada e finalização de média distância, o que também falta no atual elenco.

O Vasco também procurou um atleta mais experiente. Alex Teixeira (33) e Carabajal (32) serão os únicos acima de 30 anos.

O negócio é de risco baixo. O Vasco não investiria alto em um jogador de 32 anos, mas pagou apenas R$ 500 mil pelo empréstimo até dezembro.

A opção de compra foi considerada alta por ambas as partes. O Santos pagou R$ 8 milhões para contratar Carabajal junto ao Argentinos Juniors em 2022.

PASSAGEM DISCRETA

Ele foi contratado pelo Santos em agosto de 2022 e rapidamente virou titular, mas improvisado.

O argentino jogou como segundo volante com Lisca até perder espaço sob o comando do interino Orlando Ribeiro e depois ganhar chance como ponta, em outra improvisação.

Neste ano, ganhou a primeira sequência como armador com Odair Hellmann, mas teve lesão muscular no fim de janeiro.

De volta, o meia viu concorrência muito grande: Lucas Lima, Ed Carlos, Miguelito, Daniel Ruiz e o recém-chegado Luan Dias.

O atleta analisou o cenário e gostou da ideia de jogar no Vasco, onde chega para ser meia armador com o técnico Mauricio Barbieri.