SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Inter vence Metropolitanos no apagar das luzes com um 1 a 0 marcado por Alemão, pela segunda rodada da Libertadores, em jogo no Beira-Rio, nesta terça-feira (18).

Donos da casa dominaram as ações do jogo, e foram coroados aos 45 minutos do segundo tempo. O Inter insistiu e, depois de perder gols durante 90 minutos, marcou nos acréscimos.

É a primeira vitória do Colorado na Taça Libertadores. O time estreou com um 1 a 1 diante do Independiente Medellín.

Reencontro com a torcida pela Libertadores. No Beira-Rio, foi a primeira vez desde a pandemia que o Inter recebeu um jogo da competição com público.

Próximo jogo do Inter é contra o Flamengo, pelo Brasileiro. O Colorado recebe o Rubro-Negro no domingo (23).

COMO FICA O GRUPO?

Pelo grupo B, o Inter soma quatro pontos em dois jogos e lidera. Nacional-URU e Independiente Medellín ainda não jogaram pela rodada.

O Nacional venceu na primeira partida. Já o Metropolitanos soma duas derrotas na competição.

O Inter volta a disputar a Libertadores na quarta-feira (3), contra o Nacional, em casa.

INTERNACIONAL

Keiller; Igor Gomes, Mercado, Vitão; Renê, Baralhas, Johnny (Carlos de Pena), Alan Patrick, Pedro Henrique, Luiz Adriano (Alemão) e Wanderson (Lucca).

T.: Mano Menezes.

METROPOLITANOS

Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Ferro, Cova, Cermeño (Walter Araújo), Gruezo, Laszlo, Larontoda, Robison Flores, Ortíz (Pabón), Freddy Vargas (Diego Castillo).

T.: José Maria Morr.

Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre.

Data e horário: 18 de abril de 2023, às 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Yael Falcón.

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky e Pablo Gonzalez

Cartão Amarelo: Cova (Metropolitanos), aos 39 do segundo tempo.

Gols: Alemão (Inter), aos 45 do segundo tempo.