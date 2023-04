SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni jogou para a diretoria do São Paulo o interesse em Alexandre Pato.

"Não sou eu que assino [a contratação]. Se o presidente quiser contratar o Pato, é lógico [que vou trabalhar com ele]. Não sou eu que defino se vai contratar ou não. Tenho responsabilidade em tudo. [...] O mais importante para mim é saber que os caras que trabalho todos os dias gostam do trabalho. Me dou bem com todos, cobro todos em campo. O carinho e a amizade que tenho por todos foge do ambiente de trabalho", disse o técnico tricolor em entrevista coletiva

Pato virou pauta no São Paulo nas últimas semanas, quando Calleri estava machucado. O jogador de 33 anos seria um nome de peso para formar dupla com o argentino ?ou até mesmo substituí-lo em alguns jogos.

Nos últimos meses, Pato, que rescindiu com o Orlando City, está se recuperando de uma lesão no joelho nas instalações do São Paulo. Ele justificou o local da escolha ao relembrar suas passagens na equipe.

O atacante brasileiro chegou pela primeira vez ao clube em 2014 após passagem turbulenta pelo Corinthians. Ele ficou na equipe do Morumbi por pouco mais de um ano.

Ele chegou a atuar novamente pelo clube em 2019, mas não obteve o mesmo nível de atuação mostrado anteriormente e saiu no ano seguinte.

"Eu acabei escolhendo o São Paulo, porque sinto que aqui é a minha casa. Tenho um carinho muito grande por todo mundo que trabalha aqui, o pessoal em si. O Reffis é muito bom. Estou feliz de encontrar todo mundo de novo, as caras novas, mas sempre o mesmo carinho. Feliz de voltar, fazer esse tratamento. O São Paulo abriu as portas também para que eu pudesse fazer este tratamento. Comecei hoje, fiz os testes, está começando e logo vai estar 100%", afirmou Pato.