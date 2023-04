SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A advogada Nouf Bint Ahmed afirmou que pedirá a deportação de Cristiano Ronaldo ao Ministério Público da Arábia Saudita.

Em uma publicação em sua conta no Twitter, Nouf Bint Ahmed critica a atitude do jogador ao fazer gestos obscenos para a torcida do Al-Hilal, que gritava o nome de Messi. O português pegou nas suas partes genitais.

Segundo a advogada, o gesto de Cristiano Ronaldo é considerado crime no país e, caso cometido por um estrangeiro, é motivo de deportação.

Em defesa de Cristiano Ronaldo, fontes ligadas ao Al-Nassr afirmaram que o português apenas tocou as partes genitais naquele momento porque havia sofrido uma pancada durante o jogo.

OUTRA CRÍTICA

Nouf Bint Ahmed também questionou o mata-leão aplicado por Cristiano Ronaldo em Gustavo Cuéllar durante o jogo entre Al-Nassr e Al-Hilal.

A advogada questionou a 'mudança de conduta' de Cristiano Ronaldo desde sua chegada ao Al-Nassr.

"De salientar que Cristiano é conhecido pelo seu equilíbrio. Qual é a razão da mudança de comportamento e tendência para a agressividade após ingressar no Al-Nassr?", questionou.