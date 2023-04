SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Ñublense por 2 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada da Libertadores. Foi a estreia do técnico Jorge Sampaoli no comando da equipe.

Pedro marcou os dois gols da partida, aos 15 e aos 38 minutos do primeiro tempo.

Everton Ribeiro teve um gol anulado no segundo tempo. Wilmar Roldan foi chamado pelo VAR e invalidou o tento por falta do camisa 7 no início da jogada.

O Fla foi amplamente superior na partida e criou chances para vencer por um placar mais elástico. O time adversário, por sua vez, não finalizou nenhuma vez no jogo ao gol defendido por Santos.

O Rubro-Negro conquistou os seus primeiros pontos no Grupo A e igualou Aucas e Racing, que duelam amanhã (20) no outro jogo da rodada. Já a equipe chilena, que está disputando a Libertadores pela primeira vez, segue zerada na lanterna.

O Flamengo volta a campo pela Libertadores no dia 4 de maio para enfrentar o Racing, fora de casa, às 19h (de Brasília). Antes disso, a equipe atua pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.

Curiosidade: o novo comandante flamenguista retornou com o esquema com três zagueiros e definiu Gabigol como o primeiro capitão da 'era Sampaoli'.

O treinador argentino promoveu quatro mudanças no time titular do Rubro-Negro que venceu o Coritiba sob o comando interino de Mário Jorge. David Luiz, Vidal, Marinho e Pedro entraram, enquanto Wesley, Everton Ribeiro, Matheus França e Cebolinha foram para o banco.

Foram justamente duas das escolhas do comandante que criaram as jogadas dos gols do Fla. Marinho foi o responsável pelas duas assistências para Pedro marcar o doblete.

O clube brasileiro dominou o primeiro tempo e não deixou o Ñublense respirar. Os visitantes tiveram poucas oportunidades, quase todas no contra-ataque, e mal ofereceram perigo.

O Rubro-Negro administrou a vantagem após o intervalo e venceu sem sustos. A equipe não teve uma atuação de manual, mas conseguiu ser segura defensivamente e demonstrou força coletiva no ataque no que foi o cartão de visitas de Jorge Sampaoli.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Gols: Pedro, aos 15 e aos 38 do primeiro tempo

Cartões amarelos: Zalazar e Aránguiz

FLAMENGO

Santos; Fabrício Bruno (Wesley), David Luiz (Rodrigo Caio) e Léo Pereira; Vidal (Cebolinha), Thiago Maia, Gerson, Marinho (E. Ribeiro) e Ayrton Lucas; Pedro (Matheus França) e Gabigol. T.: Jorge Sampaoli

ÑUBLENSE

Pérez; Caroca, Cerezo, Zalazar; Rivera (Aránguiz), Rebolledo (Córdova) e Campusano e Vilches (Valdés); Leiva (Provoste), Oyarzo (Jorge Henríquez) e Reyes. T.: Jaime García