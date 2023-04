SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O medalhista olímpico Diego Hypolito compartilhou com seus seguidores no início da semana uma nova harmonização facial e o resultado chamou a atenção.

A reportagem conversou com Lisney Daniele, dentista que se especializou na área de harmonização orofacial, e ela aprovou as mudanças no rosto do ex-atleta. Além disso, ela explicou por quais procedimentos Diego deve ter passado para conseguir um rosto mais jovem aos 36 anos do que quando tinha aos 23.

A harmonização orofacial tem como objetivo mudar algumas partes do rosto para alcançar a simetria desejada pelo paciente

Seis procedimentos estéticos: "Preenchimentos faciais com certeza fizeram parte desse tratamento, nas regiões de: mandíbula (contorno mandibular), ângulo de mandibular, malar, mento, nariz (rinomodelação) e ainda toxina botulínica no terço superior completo", detalhou Lisney.

Resultado dos procedimentos: "Ficou ótimo, harmônico, com um rosto mais imponente. Arrisco ainda dizer que foram realizadas algumas sessões de bioestimuladores de colágeno, já que o aspecto da pele, também esta mais jovial", acrescentou.

DIEGO HYPOLITO ESTÁ 'COMPLETAMENTE SATISFEITO' COM O RESULTADO

Hypolito contou no início da semana que realiza procedimentos estéticos há dez anos, e ele ficou muito satisfeito com os últimos que ele se submeteu.

"Fiz alguns procedimentos novos, que nunca tinha feito, como o nariz e o maxilar. Até porque estava muito refém da barba e queria me sentir bem com o rosto sem barba também. O resultado ficou muito melhor do que eu esperava. Estou completamente satisfeito", disse em entrevista à revista Quem.

"Eu já faço os procedimentos de harmonização há 10 anos. Realizei transplante capilar já duas vezes, fiz boca, aplicação de botox e ácido hialurônico", acrescentou.