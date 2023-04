BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa de Daniel Alves enviou nesta quinta-feira (20) um novo recurso pedindo que o jogador possa aguardar em liberdade pelo julgamento do caso em que é acusado de estupro. O lateral-direito está em prisão provisória desde 20 de janeiro. Ele foi denunciado por uma mulher de 23 anos, que estava na discoteca Sutton, em Barcelona, na noite de 30 de dezembro de 2022.

A defesa pediu ao juizado número 15 de Barcelona que Daniel Alves possa esperar o julgamento em liberdade.

Este é o segundo recurso pedido pela defesa de Daniel Alves. O primeiro foi julgado improcedente no fim de fevereiro, devido ao risco de fuga do brasileiro, que poderia sair da Espanha e atrasar o andamento do processo.

O novo recurso contém um dossiê com 200 páginas, além de trechos dos vídeos do circuito interno da discoteca Sutton, que segundo a defesa permitirá à juíza "confrontar as imagens com a versão da denunciante e de suas amigas"

No documento, a defesa afirma que "Daniel Alves pode e quer se defender, e não vai fugir do processo". A ideia dos advogados é contestar a possibilidade de risco de fuga do jogador.

A defesa de Daniel Alves também propôs que seja estipulado um valor de fiança, além de afirmar que o jogador entregaria os passaportes (brasileiro e espanhol) para garantir que não deixará a Espanha.

No recurso, os advogados também afirmam que "não há provas físicas" do suposto crime e dizem que a versão da denunciante tem "incoerências e inconsistências a serem consideradas".

O julgamento do caso ainda não tem data para acontecer.