SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou novidades sobre a Copa do Mundo sub-20 nesta quinta-feira (20).

O QUE ACONTECEU

A entidade máxima do futebol revelou quem serão os árbitros do torneio. A lista é composta por 25 árbitros, 38 auxiliares e 18 árbitros de vídeo.

Quatro brasileiros apitarão no Mundial sub-20: o árbitro Ramon Abatti Abel, os auxiliares Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves, além de Rodolpho Toski Marques, que comandará o VAR.

As equipes de arbitragem serão submetidas a seminários da Fifa. A entidade irá promover treinos conjuntos com atletas que serão gravados e utilizados para avaliação.

Todos esses aspectos refletem a filosofia de abritragem da Fifa e são chave para a performance dos árbitros, assim como são vitais para alcanar consistência e uniformidade no alto nível do esporte. Para a Fifa, é essencial garantir que os melhores árbitros do mundo sejam selecionados para suas competições" Massimo Busacca, diretor de arbitragem da Fifa

A Copa do Mundo sub-20 terá início em 20 de maio. Após mudanças no país-sede, a Fifa confirmou nesta semana que a Argentina será a anfitriã.