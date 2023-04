SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus empatou com o Sporting por 1 a 1 na tarde desta quinta-feira (20) pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, mas se classificou para as semifinais do torneio. Os italianos haviam vencido a partida de ida por 1 a 0.

O primeiro tempo foi marcado por um domínio do time português. A Juventus buscou se defender, enquanto o Sporting precisava de um gol para levar para a prorrogação.

Logo aos 9min, no bate e rebate do escanteio, Rabiot manda para dentro e abre o placar. Com a vantagem de 2 a 0 no agregado, os italianos ficam mais na defensiva.

Nove minutos depois, o mesmo Rabiot comete um pênalti ao derrubar Ugarte na área. Edwards cobra e empata a partida. Dos 20min ao fim do primeiro tempo, o Sporting chega pelo menos mais quatro vezes com perigo, mas não consegue marcar.

O segundo tempo foi menos intenso que o primeiro, mas com a Juve tendo as melhores chances de ampliar o placar.

No final da partida, para dar emoção ao fã do esporte, o Sporting chegou várias vezes com perigo e perdeu a chance de levar a partida para a prorrogação.

Do lado do Sporting Edwards foi o destaque. Além de ter marcado o gol dos portugueses, criou várias chances para aumentar o placar. Nos momentos finais, Edwards criou duas jogadas que poderiam levar a partida para a prorrogação, mas Coates não aproveitou.

Já pela Juventus Di Maria e Cuadrado foram os destaques. As melhores oportunidades dos italianos foram feitas por eles, que podiam ter tornado o jogo mais tranquilo para a Juve.