SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSG venceu o Angers por 2 a 1, fora de casa, nesta sexta-feira (21), na 32ª rodada do Campeonato Francês. Mbappé marcou os dois gols parisienses. Os tentos saíram aos 8 e aos 26 minutos do primeiro tempo. O Angers descontou Thioub aos 42 do segundo tempo.

Com o resultado de hoje, o PSG dá mais um passo em direção ao título francês e o time de Messi e companhia chega a 75 pontos, 11 a mais que o vice-líder Olympique de Marseille - que ainda entra em campo nesta rodada.

Mais certo que o título do PSG é o rebaixamento do Angers. Lanterna da Ligue 1 com 14 pontos, tem 17 a menos em relação ao primeiro clube fora do Z4. O descenso pode ser confirmado neste fim de semana.

O talento definiu o primeiro tempo. O PSG jogou em ritmo lento e finalizou menos que o Angers. No entanto, seus principais craques precisaram de pouco para fazer muito. Mbappé marcou dois gols em jogadas com participação crucial de Messi.

A intensidade do PSG despencou na etapa final. O time continuou controlando a posse, mas cometeu erros na saída de bola e só finalizou uma vez no alvo. Faltou qualidade ao Angers para aproveitar a desatenção do rival, mas a insistência ao menos foi recompensada com um gol aos 42 minutos.