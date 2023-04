SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo eletrizante, o líder Arsenal fez dois gols em apenas três minutos e conseguiu empatar no fim com o lanterna Southampton, em 3 a 3, em um jogo que parecia perdido. Os gols foram marcados por Gabriel Martinelli, Odegaard e Saka, para os Gunners; e Alcaraz, Walcott e Caleta-Car, para os visitantes.

O Arsenal se manteve como líder isolado da Premier League com 75 pontos, cinco a mais que o vice-líder Manchester City, que no entanto possui dois jogos a menos e segue sendo uma ameaça.

Já o Southampton continua como lanterna da competição com apenas 24 pontos.

O Arsenal entrou muito desligado na partida e sofreu dois gols em 13 minutos com falhas individuais bizarras. O time até esboçou uma reação e passou a pressionar, mas deixava muitos espaços para os contra-ataques perigosos do Southampton.

No segundo tempo, o Arsenal voltou pior e o Southampton soube se defender bem, indo ao ataque com inteligência. Com o terceiro gol após escanteio, o time da casa entrou em desespero e passou a tentar pressionar na base do abafa, mas sem muita organização.