SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum clube conquistou tantos títulos internacionais importantes ao longo de sua história como o Real Madrid. Em 2022, a equipe espanhola ampliou a sua galeria com troféus da Champions League, da Supercopa Europeia e do Mundial de Clubes.

Na temporada em que completou 120 anos, o clube de Madri chegou ao total de 29 taças relevantes não domésticas, aumentando a distância para outros dos mais tradicionais vencedores europeus e os times sul-americanos com mais glórias internacionais no Ranking Folha do futebol mundial.

A formação dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti conquistou em 2022, ainda, o 35º Campeonato Espanhol de sua história. Embora este ranking contabilize somente finais internacionais, o título nacional reforça a jornada dominante dos madrilenos.

Catorze vezes campeão da Champions, cinco vezes dono do Mundial de Clubes da Fifa e três vezes vencedor do Torneio Intercontinental, o Real Madrid contabiliza 1.790 pontos na lista --uma classificação histórica publicada desde 2002, que considera torneios de representatividade, cunho oficial e sequência.

Para dar uma dimensão do que esse número representa, a distância para o Milan, segundo colocado, é de 780 pontos. Os italianos somam 1.010.

Mesmo que a equipe espanhola tenha um período de jejum, levará cinco temporadas para ter o risco, meramente matemático, de ser alcançada. Nesse cenário, o Milan teria que levar cinco vezes consecutivas a Champions, o Mundial e a Supercopa, o que lhe daria 160 pontos por temporada. Assim, chegaria ao topo em 2027.

A tarefa é, na prática, impossível. Nem o Real Madrid obteve essa sequência. E a formação rubro-negra italiana não ganha nenhum dos três referidos troféus desde 2007.

Nesse hiato do Milan, o Real Madrid conseguiu ganhar cinco vezes o principal torneio de clubes europeu e a competição que reúne agremiações de todos os continentes.

A frequência de conquistas do time espanhol ajuda a explicar por que o Ranking Folha do futebol mundial não teve alterações recentes em seu top 10. Em 2022, apenas três equipes dentro deste grupo pontuaram.

Derrotado justamente pelo Real na final da Champions, o Liverpool levou 40 pontos pelo vice-campeonato continental. Na sexta posição da lista, o clube inglês soma 830 pontos.

Décimo colocado do ranking, o São Paulo colocou mais 10 pontos em seu histórico, que apresenta agora um total de 630.

A equipe do Morumbi, no entanto, perdeu a chance de diminuir a distância para Juventus, nona colocada, com 660. Isso porque os pontos que os são-paulinos obtiveram em 2022 foram frutos da decepcionante derrota na final da Copa Sul-Americana diante do Independiente del Valle.

O título do torneio, vencido pelos tricolores em 2012, dá 20 pontos no ranking para o campeão.

Com a taça, o Del Valle ganhou 22 posições na lista e aparece na 70ª posição, empatado com outros nove times, todos com 80 pontos.

Derrota do Flamengo custa uma posição ao Vasco

Foi motivo de festa para os torcedores do Vasco o fracasso do Flamengo na disputa do Mundial de Clubes de 2022, realizado em fevereiro deste ano, no Marrocos. A equipe da Gávea nem sequer passou da partida semifinal, abatida pelo Al Hilal, por 3 a 2.

Houve provocações da torcida cruzmaltina em vários pontos do Rio de Janeiro na ocasião, incluindo uma faixa posicionada na sede do rival, com o nome do time saudita e o autores dos gols.

Até o perfil oficial do Vasco no Twitter deu uma alfinetada, publicando o resultado da partida contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, em árabe, em referência ao idioma falado no país dos algozes rubro-negros.

A classificação à final, no entanto, fez o Al Hilal ganhar terreno no Ranking Folha, deixando para trás o próprio Vasco.

Com o vice no Mundial, o Al Hilal obteve 50 pontos e saltou 19 posições. Agora, como 38º colocado, o time que conta com o atacante Michael, ex-Flamengo, está à frente de Vasco (39º) e Atlético-MG (51º).

Os sauditas chegaram a um total de 164 pontos. O time cruzmaltino e o clube mineiro mantiveram seus acumulados, com 160 e 130 pontos, respectivamente.

O Flamengo, por sua vez, apesar do fiasco no Mundial, conseguiu ganhar quatro posições no ranking em relação à edição 2021 da lista. Com 70 pontos somados pelo título da Libertadores, a equipe rubro-negra chegou a 430 e passou a dividir a 19ª posição com o Palmeiras.

São Paulo (10º) e Santos (15º) ainda são os clubes brasileiros mais bem colocados na lista.

Perguntas e respostas sobre o Ranking Folha

Desde quando o Ranking Folha de futebol é feito?

A primeira edição do ranking nacional é de 1996. Desde então, a lista passou por modificações, correções e revisões. A última grande revisão ocorreu em 2010. O ranking mundial começou a ser publicado em 2002 e segue as mesmas diretrizes da lista nacional.

Quem entra no Ranking Folha?

No ranking nacional só aparecem times que somaram pontos (foram campeões ou vice) em competições nacionais ou internacionais. No ranking mundial, apenas aqueles que pontuaram em torneios internacionais.

Quais são os torneios considerados?

Para entrar no ranking, um torneio precisa ter grande representatividade, cunho oficial e sequência. Assim, campeonatos disputados só uma vez e sem perspectiva de novas edições, como os supercampeonatos realizados em alguns estados em 2002, são desconsiderados. Também não rendem pontos para o ranking torneios como Copa Rio, Copa Suruga, Supercopa do Brasil e Copa Flórida, entre outros.

Por que torneios disputados por apenas dois clubes, como a Recopa Sul-Americana, não dão pontos ao vice?

Toda equipe que participa de um torneio como esse já foi bonificada, já que ele reúne vencedores de competições prévias. Não seria lógico ter um time pontuando onde só fracassou.