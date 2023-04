SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois de Pikachu, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 0, na noite deste domingo (23), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo, com gol de Silvio Romero.

Yago Pikachu, que entrou aos 27 minutos do segundo tempo, marcou mais dois gols, aos 37 e 44 minutos, para sacramentar a vitória.

Com o resultado, o Fortaleza chegou a quatro pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. Já o Coritiba ainda não pontuou na competição.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Fluminense, fora de casa, enquanto o Coritiba recebe o São Paulo. Ambos os jogos serão no sábado, às 16h30 (de Brasília).

Ambas as equipes também tem decisão pela Copa do Brasil. O Coritiba vai enfrentar o Sport. No jogo de ida do campeonato empatou em 3 a 3. O Fortaleza, por sua vez, está em situação mais cômoda, já que venceu o seu primeiro jogo por 6 a 1 contra o Águia de Marabá.

CORITIBA 0 X 3 FORTALEZA

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data-Hora: 23/4/2023 ? 18h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Lilian da Silva Fernandes Ribeiro(RJ)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Alef Manga (CTB), Brítez, Calebe (FOR)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Lucero, para o Coritiba, aos 5 minutos do segundo tempo, e Pikachu, para o Fortaleza, aos 37 minutos e aos 44 minutos do segundo tempo.

CORITIBA

Gabriel; Bruno Viana (Rodrigo Pinho, 32'/2ºT), Gustavo Vilar e Kusevic. Natanael, Junior Urso (Andrey, 13'/2ºT), Liziero (Willian Farias, 26'/2ºT), Bruno Gomes (Boschilia, 13'/2ºT) e Jamerson; Alef Manga, Robson (Kaio César, 13'/2ºT). Técnico: Leomir.

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha, 32'/2ºT), Calebe (Pikachu, 25'/2ºT), Pochettino (Zanocelo, 32'/2ºT) e Guilherme (Romarinho, 39'/2ºT); Silvio Romero (Moisés, 25'/2ºT). Técnico: Pablo Vojvoda.