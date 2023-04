SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs de basquete já podem comprar entradas para assistir os jogos decisivos da liga americana de basquete na NBA House 2023, no shopping Eldorado.

Além de transmitir as partidas, o espaço também oferece, entre 1º e 18 de junho, pacotes com programação especial temática do esporte.

Essa última experiência, chamada de Fan Day, reúne, durante um dia, atividades interativas, jogos e competições, shows com grupos de dança e mascotes dos times, produtos oficiais à venda e espaços de alimentação, com food trucks. Os ingressos custam a partir de R$ 80 nos horários das 13h, 16h e 20h.

O público também tem a opção de comprar ingressos para o Game Night que, além da programação do Fan Day, oferece a transmissão dos jogos. Eles estão disponíveis nas categorias lounge (que dá acesso a uma área exclusiva e open bar), arquibancada com assentos e pista. A entrada é à partir das 19h.

São quatro noites de jogos com ingressos disponíveis ?a pista, ingresso mais barato do Game Night, custa a partir de R$ 300. A depender dos vencedores das partidas, novas datas podem ser abertas.

O evento chega à sua quinta edição e recebeu mais de 40 mil pessoas no ano passado.

NBA HOUSE

Quando De 1º a 18/6

Onde Shopping Eldorado - av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, região oeste

Preço Fan Day a partir de R$ 80; Game Night a partir de R$ 300

Link: https://www.eventim.com.br/artist/nba-house/