SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Inter bateu o Corinthians por 2 a 0, no Cristo Rei, fechando a oitava rodada do Brasileiro Feminino

Os gols foram de Aquino e Priscila, aos 14 e aos 27 do primeiro tempo.

O time gaúcho chegou aos 19 pontos e pulou para a quarta posição, colando no Corinthians. O time comandado por Arthur Elias é o terceiro, levando a melhor no saldo de gols.

O Corinthians sofreu a sua primeira derrota no torneio. Já o time da casa conquistou a quarta vitória consecutiva no Brasileirão.

A partida foi uma reedição da final do Brasileiro do ano passado, mas teve um final diferente. Na ocasião, o Corinthians venceu por 4 a 1 e conquistou o título.

Como foi o jogo

O primeiro gol da partida ocorreu após uma bobeira da defesa do Corinthians. Aquino roubou a bola, arrancou em velocidade, driblou a goleira e inaugurou o placar.

Yasmin teve uma chance de empatar, mas isolou e as Brabas sofreram o segundo tento na sequência. Priscila foi derrubada por Mariza na área e o árbitro assinalou pênalti. Ela foi para a cobrança e converteu a cobrança.

A goleira Gabi Barbieri teve grande atuação para manter o zero no placar. O técnico Arthur Elias mudou a equipe no primeiro tempo para tentar uma reação, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

MANIFESTAÇÕES DO TIME FEMININO DO CORINTHIANS

O técnico Arthur Elias desconversou sobre o pronunciamento conjunto feito pelo time, ontem, em postagem conjunta nas redes sociais.

O treinador negou que tenha sido um manifesto contra a contratação de Cuca pelo time masculino. A declaração foi dada ao sportv, antes do jogo contra o Inter.

Segundo o comandante, houve "má interpretação" do episódio. "Foi apenas um posicionamento de um grupo de mulheres, que tem o direito de se manifestar de uma forma muito respeitosa", afirmou.

A capitã Tamires falou durante o intervalo do jogo. "A gente se posicionou, falou o que tinha que ser falado, agora é focar no jogo", disse a jogadora.