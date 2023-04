SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Brasileiro, realizada na Fonte Nova, em Salvador (BA), na noite desta segunda-feira (24). Com o resultado, o time carioca subiu para a segunda colocação, com seis pontos, atrás do Fluminense apenas no saldo de gols. Já o Bahia está em 18º, dentro da zona de rebaixamento, ainda sem somar pontos.

O time da casa começou pressionando e encurralou o adversário nos minutos iniciais. O Botafogo equilibrou a partida e respondeu com jogada individual de Júnior Santos, que fez fila para inaugurar o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. O Botafogo se fechou após inaugurar o placar, mas não conseguiu segurar o Bahia.

O empate veio com Jacaré, que cortou Victor Sá na área e finalizou no cantinho para superar Lucas Perri aos 40 minutos do primeiro tempo

O jogo seguiu equilibrado no segundo tempo, com chances para ambos os lados. O Botafogo fez o gol da vitória com Tchê Tchê, aos 32 minutos, após troca de passes com Tiquinho Soares.

Com a vitória, o Botafogo chegou à sua décima partida sem perder. A última derrota foi para a Portuguesa-RJ, pela última rodada da fase de grupos do Carioca. O próximo compromisso do time carioca será contra o Ypiranga-RS, na quinta-feira (27), pela Copa do Brasil, no próximo domingo (1º), no Engenhão. Já o Bahia enfrenta o Volta Redonda, no mesmo dia, na Fonte Nova.