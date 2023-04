SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético de Madrid, da Espanha, foi mais um clube internacional a lançar um Twitter oficial com versão em português.

O perfil em português do Atlético foi lançado nesta terça-feira (25).

O primeiro post conta com um vídeo do brasileiro Luis Pereira, ídolo do Atlético de Madri.

"Hoje é a estreia e não existe melhor maneira de fazê-lo do que com uma lenda vermelha e branca como Luiz Pereira", postou o Atlético.

ÍDOLO DO ATLÉTICO

Baiano de Juazeiro, começou no São Bento e chegou ao Palmeiras em 1968, fazendo parte da famosa Academia.

Defendeu o Atlético de Madri de 1975 a 1980 e virou ídolo, conquistando um Campeonato Espanhol (1976/77) e uma Copa do Rei (1975/76).

Disputou a Copa do Mundo de 1974 pela seleção brasileira.

Também atuou por times como Flamengo, Santo André, Portuguesa, Corinthians e São Caetano.

Começou a trabalhar em 2002 com as categorias de base do Atlético de Madri.