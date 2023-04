RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Após a oficialização por parte do Governo do Estado de um novo Termo de Permissão de Uso para Flamengo e Fluminense, o Vasco aguarda decisão da Justiça sobre seu pleito para poder entregar proposta para administração do Maracanã.

O Vasco entrou recentemente com uma ação para impedir uma renovação automática do TPU por parte do Governo junto à dupla Fla-Flu.

O clube alega possuir uma proposta para administrar o Termo de Permissão de Uso e solicita que haja um chamamento público por parte do Governo. Também lembrou que já havia notificado o órgão desde outubro do ano passado.

A Justiça, então, determinou que o Governo Estadual se manifestasse sobre o caso até a última segunda-feira (24), algo que foi cumprido. O órgão, na ocasião, indicou que era a favor da renovação automática à dupla Fla-Flu.

Também na segunda-feira, o juiz Marcello de Alvaranga Leite decidiu não entrar no mérito e redistribuiu o processo.

Ontem o Governo decidiu por renovar o TPU à dupla Fla-Flu pela sétima vez, algo que foi oficializado hoje (26) no Diário Oficial.

LICITAÇÃO AINDA SEM DATA

Em reunião realizada no último dia 5, os conselheiros do TCE-RJ decidiram manter suspensa a licitação para concessão do Maracanã.

No encontro, fizeram novos pedidos para que pontos do edital sejam esclarecidos pelo Governo do Rio.

O processo está suspenso desde 28 de outubro, quando decisão monocrática destacou 14 impropriedades observadas em auditoria realizada pelo Corpo Técnico do Tribunal.

Dentre os pontos contestados, está o que fala em "reservas de camarotes e estacionamento ao Governo Estadual sem justificativa técnica".

Em nota oficial oficial ontem (25), a Casa Civil informou estipulou que a licitação será retomada "dentro de 40 dias", e que está "finalizando as justificativas e alterações sobre o processo de concessão do Maracanã".