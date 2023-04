SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Alberto Lejárraga, do Marbella, da Espanha, assumiu ser gay em um post do Twitter em que beija seu namorado.

O post foi em comemoração do título da Terceira Federación, quinta divisão do futebol espanhol. Nele, o goleiro postou fotos com a família e o namorado.

O Marbella bateu o Real Jaen por 1 a 0 e subiu para a Segunda Federación.

A publicação recebeu apoio em massa, furando a pequena bolha de 2 mil seguidores que Alberto tem.

"Obrigado por estarem sempre ao meu lado, nas boas e nas não tão boas. Desta vez calhou-nos viver o bonito disto. Obrigado", escreveu o goleiro ao postar as fotos.