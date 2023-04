RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo impôs sua maior qualidade técnica, goleou o Maringá por 8 a 2 no Maracanã, nesta quarta-feira (26), e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado jogou para longe a zebra que havia aparecido na partida de ida, quando o time paranaense havia surpreendido com uma vitória por 2 a 0.

Os gols do Flamengo foram marcados por Thiago Maia, Pedro (4), Gabigol, Gerson, Everton Cebolinha. Os do Maringá foram de Fabrício Bruno (contra) e Bruno Lopes.

O Maringá atuou sem quatro jogadores titulares do jogo de ida, que se transferiram para outras equipes.

O adversário do clube rubro-negro nas oitavas de final da Copa do Brasil será conhecido em sorteio na CBF, ainda com data a ser definida.

O Flamengo agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde neste domingo (30) tem pela frente o clássico com o Botafogo, no Maracanã. Já o Maringá foca agora na Série D, onde estreará no dia 6 de maio, contra o XV de Piracicaba, em Piracicaba (PR).

O JOGO

O Flamengo iniciou o jogo a todo o vapor diante de um Maringá assustado no Maracanã. O resultado foi um gol logo com dois minutos após falha da defesa paranaense.

O rubro-negro seguiu tendo total controle da partida e o segundo e terceiro foram questão de tempo, diante da fragilidade do Maringá.

O Dogão, como é chamado o time do Paraná, esboçou uma reação no fim do primeiro tempo através de um gol contra de Fabrício Bruno e experimentou até gostar um pouquinho do jogo depois, mas foi apunhalado por sua própria "ousadia", deixando a defesa exposta no quarto gol sofrido.

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa) e Daniel Luis Marques

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Wesley, Ayrton Lucas (FLA); Raphinha, Bruno Lopes (MAR)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Thiago Maia, aos 2min do 1º tempo (FLA); Pedro, aos 18min do 1º tempo (FLA); Gabigol, aos 29min do 1º tempo (FLA); Fabrício Bruno (MAR - contra); Gerson, aos 48min do 1º tempo (FLA); Everton Cebolinha, aos 12min do 2º tempo (FLA); Bruno Lopes, aos 19min do 2º tempo (MAR); Pedro, aos 21min do 2º tempo (FLA); Pedro, aos 39min do 2º tempo (FLA); Pedro, aos 42min do 2º tempo (FLA)

FLAMENGO

Santos, Wesley (Marinho), David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Vidal), Gerson (Victor Hugo) e Everton Ribeiro (Léo Pereira); Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves), Gabigol e Pedro. T.: Jorge Sampaoli

MARINGÁ

Dheimison, Lucas Lopes, Wesley, Max Miller e Raphinha (Caíque Lemes); Erick Varão (Rodrigo Alves), Cesinha (Matheus Blade) e Serginho; Gustavo Ramos (Luiz Thiago), Iago e Bruno Lopes (Alemão). T.: Jorge Castilho