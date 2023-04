SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em partida disputada no estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu o Ypiranga por 2 a 0 no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (27). Com o resultado, o time carioca se classificou para as oitavas de final da competição.

O Botafogo já havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar e entrou em campo tranquilo, mas ciente da importância de não relaxar para garantir a classificação. E foi justamente isso que aconteceu: logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Matheus Nascimento aproveitou uma tabela de Gustavo Sauer e Luis Henrique e abriu o placar.

Com o gol, o time da casa se impôs em campo e dominou a partida no primeiro tempo, criando diversas chances de ampliar o placar. O Ypiranga, por sua vez, tentou reagir, mas não conseguiu furar a defesa rival.

No segundo tempo, o jogo caiu de ritmo e as duas equipes tiveram dificuldades para criar oportunidades de gol. Mas aos 42 minutos, Janderson, que havia entrado no lugar de Matheus Nascimento, finalizou com categoria, fechando o placar em 2 a 0 para o Botafogo.

Com a vitória, o Botafogo garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e agora espera o adversário, que será definido em sorteio realizado pela CBF. O Ypiranga, por sua vez, se despede da competição.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Daniel Borges (Rafael), Sampaio, Luis Segovia e Hugo; Tchê Tchê (Lucas Fernandes), Marlon Freitas e Raí; Gustavo Sauer (Matías Segovia), Luis Henrique (Victor Sá) e Matheus Nascimento (Janderson). Técnico: Luís Castro

YPIRANGA

Caíque; Ivan, Islan, Heitor (Ronald) e Guilherme Guedes; Lorran, Mossoró, Erick Farias; Gabriel Tota (William Barbio), João Pedro e Rubens (Jhonatan Ribeiro). Técnico: Luizinho Vieira

Estádio: Nilton Santos , no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Willian Bárbio (YPI); Hugo (BOT)

Gols: Matheus Nascimento (BOT), aos 5'/1ºT; Janderson (BOT), aos 43'/2ºT