ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Luiz Andrade, conhecido como Xurrasco, realizou o sonho de jogar no Flamengo.

Xurrasco participou de uma peneira com jogadores das categorias de base. O influencer vestiu camisa personalizada do Flamengo e exibiu suas habilidades no Ninho do Urubu.

A iniciativa parte de uma ação publicitária do Mercado Livre. A patrocinadora do Flamengo publicou nas redes sociais um vídeo sobre como foi o dia de Xurrasco.

O influencer de 17 anos realizou um sonho. Xurrasco já declarou em entrevistas que gostaria de ser jogador de futebol, e é torcedor do Flamengo.