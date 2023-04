SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, afirmou que o seu futuro está "escrito" até 2024.

"Não, não é assim [depender de título da Liga dos Campeões]... porque meu futuro já está escrito até 2024. Depois, não sei", disse o técnico em coletiva de imprensa, segundo o 'Mundo Deportivo'

O treinador de italiano de 63 anos é o plano A da CBF para assumir a seleção brasileira. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, confirmou que espera por uma definição até o final de maio.

Ancelotti, no entanto, já manifestou outras vezes o desejo de cumprir com seu contrato no Real. Ele tem vínculo com o clube até julho de 2024.

O técnico multicampeão sofre pressão para ganhar as Copas nesta temporada, já que o Real está a 11 pontos de distância do líder Barcelona no Espanhol. Os Merengues encaram o Osasuna da final da Copa do Rei e enfrentam o City na semifinal da Liga dos Campeões.