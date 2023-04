SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bochum e Borussia Dortmund empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (28), em partida pela 30ª rodada do Campeonato Alemão.

Losilla marcou para o time da casa, e Adeyemi empatou para o Borussia. Os gols saíram aos cinco e aos sete minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Borussia Dortmund pode perder a liderança da Bundesliga para o Bayern de Munique nesta rodada. Os aurinegros atualmente ocupam a primeira posição com 61 pontos, dois a mais que os bávaros. O time de Thomas Tuchel recebe o Hertha Berlim no domingo.

O Bochum chega a cinco jogos consecutivos sem vencer. A equipe está na 15ª posição, com 28 pontos, três acima do Stuttgart, que momentaneamente disputaria o playoff do rebaixamento.

COMO FOI O JOGO

As duas defesas mostraram fragilidades. A fraqueza já era esperada do Bochum, equipe que mais sofreu gols no Campeonato Alemão (67 em 30 rodadas). Mas o Borussia também apresentou problemas, sendo suscetível a lançamentos e jogadas rápidas - especialmente com participação de Asano.

A demora de Terzic para mexer no Borussia custou caro. A equipe passou 28 minutos no segundo tempo sem criar grandes chances, com pouca produção dos atacantes. Depois que Reus e Moukoko entraram, o cenário do jogo mudou. O Dortmund pressionou e exigiu boas defesas de Riemann, mas a bola não entrou.