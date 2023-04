SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sergio Pérez, da Red Bull, venceu a corrida sprint do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, neste sábado (29).

Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram o pódio.

Sergio Pérez largou em segundo, e conseguiu a liderança com uma manobra de ultrapassagem sobre Leclerc.

A Fórmula 1 volta neste domingo (30), às 8h (de Brasília), quando acontece o GP do Azerbaijão, no Circuito Urbano de Baku.

COMO FOI A CORRIDA

A primeira volta foi agitada e teve bandeira amarela, após Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, tocar o muro e 'perder' o pneu, que rodou pela pista. O safety car entrou na pista e a corrida foi retomada apenas na quinta volta.

Sergio Pérez, da Red Bull, assumiu a liderança na oitava volta. Sem descolar do líder Charles Leclerc (Ferrari), o piloto mexicano fez uma linda manobra para tomar a ponta e não largar mais.

Os carros fora da zona de pontuação aproveitaram para fazer ajustes. Como o resultado da sprint não influencia na posição da largada amanhã (30), as equipes chamaram os pilotos para os boxes ao longo da corrida.

CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL

Verstappen continua como líder do campeonato mundial de pilotos, agora com 75 pontos; Sergio Perez, que tem 62, é o segundo. Fernando Alonso, da Aston Martin, é o terceiro, com 48, enquanto Lewis Hamilton, da Mercedes, tem 40.