SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pênalti claro não marcado a favor do Borussia foi bastante contestado pelos jogadores do time de Dortmund no empate por 1 a 1 contra o Bochum, nesta sexta-feira (28). O tropeço pode colocar o título nas mãos do Bayern de Munique.

O jogo estava empatado por 1 a 1, e o Borussia Dortmund precisava da vitória para continuar dependendo de si para conquistar a Bundesliga.

Aos 20min do segundo tempo, o brasileiro Danilo Soares cometeu um pênalti claro em Adeyemi, mas o juiz mandou o jogo seguir. O VAR sequer indicou a revisão da jogada.

Os jogadores do Borussia imediatamente reclamaram do lance com a arbitragem, mas em vão. O time de Dortmundo ainda teve um gol anulado por impedimento aos 44min da etapa final, marcado por Hummels.

ÁRBITRO RECONHECE ERRO

Em entrevista ao Sky Sport, da Alemanha, Sascha Stegemann, árbitro do jogo, reconheceu que errou ao não dar pênalti.

"Depois de olhar, foi pênalti em cima de Adeyemi. Porém, eu não vi dessa forma em campo -o defensor estava em velocidade e eu tinha certeza que Adeyemi tinha colocado a perna", disse. "Óbvio, o VAR analisou a situação e não achou que havia erro claro, então não houve recomendação para que eu visse novamente. Se eu tivesse em dúvida sobre a minha decisão, então [ver o lance no VAR] seria uma opção, sim."