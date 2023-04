SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gareth Bale recusou a 'proposta' feita por Ryan Reynolds e Rob McElhenney para deixar a aposentadoria e voltar a jogar pelo Wrexham, time dos atores.

O QUE ELE DISSE

Sem chance: "Acho que não [se há algo que possa convencê-lo a voltar]. Eu só queria mesmo uma rodada livre de golfe com o Rob [risos]".

Prioridade é a família: "Claro que vamos fazer algumas piadas e conversar sobre jogar no Wrexham, mas estou muito feliz onde estou, passando bastante tempo com meus filhos, com minha esposa. É um tempo que perdi por muitos anos estando comprometido com o futebol. Agora estou desfrutando da vida em família e jogando um pouco de golfe".

Gareth Bale deu as declarações em um evento de premiação esportiva no Reino Unido.

CONVITE A BALE

Ryan Reynolds e Rob McElhenney tentaram convencer Gareth Bale, ex-Real Madrid, a abandonar a aposentadoria.

Rob McElhenney compartilhou em suas redes sociais uma mensagem que recebeu de Bale após o acesso. "Oi Rob, só queria parabenizá-lo por sua promoção e tudo o que você está fazendo no Wrexham", diz Bale no vídeo.

Rob respondeu: "Vamos jogar golfe, onde eu totalmente não vou gastar 4 horas tentando convencê-lo a cancelar a aposentadoria para uma última temporada mágica".

Já Ryan Reynolds postou uma montagem de Bale com a camisa do Wrexham com a seguinte legenda: "E se?".

Bale se aposentou em janeiro passado, aos 33 anos, depois de levar o País de Gales à sua primeira Copa do Mundo desde 1958.