SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Los Angeles Lakers venceu a série contra o Memphis Grizzlies na madrugada deste sábado (29) por 4 a 2. O jogo que decidiu tudo terminou em 125 a 85, uma diferença de 40 pontos que significa bastante para LeBron James. O astro de 38 anos usou suas redes sociais para responder provocações que sofreu durante a série.

LeBron fez duas postagens sobre a vitória. Na primeira, ele cita a música Trouble, de Jay.

Isso foi uma resposta às declarações de Dillon Brooks, do Memphis Grizzlies, durante toda a temporada.

Ele afirmou que seria bom enfrentar os Lakers nos playoffs antes mesmo de o confronto ser definido.

Com a confirmação da série, Brooks continuou as provocações. No segundo jogo, vencido pelo Memphis, ele ofendeu LeBron pessoalmente, chamando-o de velho.

A declaração não pegou bem. Os Lakers seguiram firmes nos jogos e não deram chance aos Grizzlies.

Brooks, inclusive, foi ejetado da terceira partida da série por acertar um soco na virilha de LeBron. O jogo foi vencido pelos Lakers.

LeBron, como líder técnico do time e um dos maiores jogadores da liga, preferiu só se posicionar com intensidade após a definição da série.

Grizzlies, o complemento do nome do time de Memphis, em tradução livre, significa ursos pardos.

A temporada

Neste ano, LeBron bateu um dos recordes mais importantes de sua carreira. Ele ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar em pontos na temporada regular da NBA e se tornou o maior pontuador da história do torneio.

Ele também é o maior pontuador da história dos playoffs, à frente de Michael Jordan.

Os Lakers ainda não têm adversário definido nas semifinais do Oeste. Eles aguardam a definição da série entre Sacramento Kings e Golden State Warriors, marcada para este domingo (30).