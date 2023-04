SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto Abel Ferreira foi amarelado por reclamação, Danilo, interino no Corinthians, esteve mais contido e pouco gritou na derrota para o Palmeiras por 2 a 1 no último sábado (29), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Raros foram os momentos em que o treinador aumentou o tom na cobrança aos jogadores. Diferentemente de Abel, que esbravejou e gesticulou contra a arbitragem, o corintiano tem um perfil mais tranquilo.

Danilo já tinha esse perfil mais calmo quando foi jogador do Corinthians. O ex-meia era referência técnica, mas sempre fugiu de polêmicas. Ele acredita que uma conversa olho a olho vale mais do que qualquer bronca.

Fernando Lázaro, atualmente na comissão fixa, ajudou Danilo com algumas instruções e foi mais enérgico. O interino, técnico do sub-20, assumiu o time pois o Corinthians ainda não substituiu Cuca. Roger Machado é o mais cotado.

É possível que Danilo esteja novamente à frente do Corinthians na terça-feira (2), contra o Independiente Del Valle, pela Copa Libertadores. O Corinthians afirma que não tem negociação avançada com qualquer profissional após os "nãos" de Tite e Mano Menezes.

"O Danilo é tranquilão. Joguei ano passado inteiro com ele pelo sub-20. É um cara muito tranquilo, muito de boa. É um cara que se continuar empenhado, do jeito que tem feito, tem uma carreira muito linda pela frente. Foi muito homem de ter assumido essa responsabilidade, de ter batido no peito. Agradeço a ele pela oportunidade de eu ter começado o jogo, torço para que ele tenha uma carreira excelente pela frente", afirmou Murilo, zagueiro de 20 anos que foi a surpresa de Danilo contra o Palmeiras.