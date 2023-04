Tupi e Tupynambás emparam em 1 a 1 na abertura do Campeonato Mineiro, neste sábado (29) no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora.

Em jogo movimentado, o Tupi abriu o placar com Jonathan Chula no primeiro tempo. Já o Tupynmabás empatou a partida no início do segundo tempo com Thuram.

Ao fim da partida, Thuram, autor do gol do Baeta, falou sobre a partida. "Foi um típico jogo de estreia. Poderíamos ter saído com um resultado melhor, mas achei que o primeiro tempo a equipe do Tupi foi melhor. No segundo tempo, depois que o professor corrigiu algumas coisas que precisávamos conseguimos voltar melhor na partida. Graças a Deus pude desviar, a bola bateu em outro zagueiro e entrou no gol, mas o importante é que voltamos bem para o segundo tempo, graças ao que o professor falou pra gente no vestiário e agora é procurar descansar, pois esse jogo não volta mais e temos já temos um próximo jogo. Agora é descansar, ver o que o adversário tem, estudar e fazer um grande jogo na segunda rodada".

FICHA TÉCNICA

TUPYNAMBÁS

Juliano Chade, Yuan (Gui Bernardes), Thuram, Filipe Alves (Cris), Espeto JR, Mogango, Jhon Jhon, PK (Patrick Gama), Jeferson Maranhense (Cordeiro), Marlon Maranhão (Marcelinho) e Reis.

TUPI

Danilo, Israel (Léo Reis), Matheus Reis, Roberto Júnior (Yann), Lucas Straub, Elder, Gean Miller, Araruama, Jonathan Chula, Jones Carioca (Felipe Araújo), Fabinho (Daniel Reis).

Gols: Jonathan Chula (Tupi) 29' 1T| Thuram (Tupynambás) 2' 2T

Cartões Amarelos: Yuan (Tupynambás) 39' 2T | Yann (Tupi) 52' 2T

Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva

Assistentes: Marciano Pires de Mila e Gabriel Luis Santos

Quarto Árbitro: Jonas Alves Henrique

PRÓXIMOS DESAFIOS



As equipes juiz-foranas entram em campo novamente no próximo sábado (06). O Tupynambás encara o Aimorés, que perdeu na estreia por 1 a 0 para o Uberlândia, em Ubá às 15h30 no Estádio Afonso de Carvalho. Já o Tupi recebe o Varginha, que venceu na estreia por 2 a 0 o União Luziense, às 16h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

Tags:

campeonato mineiro