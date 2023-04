A Ferroviária está de volta à liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste domingo (30), as Guerreiras Grenás venceram o Grêmio por 4 a 1, no Estádio Aírton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, pela nona rodada da competição.

O triunfo levou as paulistas aos mesmos 24 pontos do Flamengo, ficando à frente do rubro-negro pelo saldo de gols (20 a 14). As gurias gremistas seguem com dez pontos, em 11º lugar, a quatro pontos do G8 (oito primeiros colocados, que se classificariam às quartas de final se o campeonato terminasse hoje) e a três do Z4 (quatro piores times da tabela, que estariam rebaixados à Série A2 neste momento).

A Ferroviária abriu o placar com um golaço de Aline Gomes, de fora da área, aos 36 minutos do primeiro tempo. Aos 44, a também meia Rafa Levis igualou, cobrando pênalti. Na segunda etapa, a atacante Mylena Carioca saiu do banco para decidir o triunfo grená, com gols aos 12 e aos 28 minutos. Nos acréscimos, Aline Gomes ainda anotou o quarto das paulistas.

O próximo compromisso da Ferroviária será, justamente, o duelo com o Flamengo, no domingo que vem (7), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), às 16h (horário de Brasília). O Grêmio joga nesta sexta-feira (5), às 15h, contra o Athletico-PR, no Centro de Treinamento do Caju, em Curitiba.

Triunfos alvinegros

Em duelo simultâneo ao de Eldorado do Sul, o Santos derrotou o Internacional na Vila Belmiro, também por 2 a 1. As Sereias da Vila atingiram os mesmos 17 pontos do Palmeiras, mas ficam na sexta posição, atrás do rival, por terem saldo de gols menor (11 a 26). As Gurias Coloradas, com 19 pontos, ocupam o quarto lugar. As anfitriãs saíram na frente com Cristiane, sofreram o empate com a também atacante Priscila, mas a volante Brena garantiu a vitória das Alvinegras, em Santos (SP).

Santos e Inter voltam a jogar no próximo sábado (6). As coloradas enfrentam o Palmeiras na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS), às 11h. Mais tarde, às 15h, as santistas pegam o Cruzeiro no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte.

As Cabulosas, aliás, foram goleadas neste domingo. Atuando no Parque São Jorge, em São Paulo, as mineiras perderam de 7 a 1 para o Corinthians, que se reabilitou da derrota para o Inter, sofrida na última segunda-feira (24). As Brabas finalizaram a rodada na terceira posição, com 22 pontos, enquanto as cruzeirenses, com 14 pontos, aparecem na oitava colocação.

A vitória foi quase toda construída no primeiro tempo, em grande atuação de Gabi Zanotti. A meia de 38 anos, que passou os últimos seis meses tratando uma lesão no tornozelo, voltou aos gramados com quatro gols. A lateral Yasmin e a atacante Jheniffer também marcaram nos 45 minutos iniciais. Já na etapa final, Duda Sampaio fez mais um para as alvinegras, enquanto Vanessinha descontou para o Cruzeiro.

No domingo que vem, o Corinthians terá pela frente o clássico com o São Paulo. O duelo está marcado para o Centro de Treinamento do Tricolor, em Cotia (SP), às 11h.

