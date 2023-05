SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois xodós do ex-técnico Rogério Ceni perderam espaço no São Paulo de Dorival Júnior: o zagueiro Alan Franco e o volante Jhegson Méndez.

Franco e Méndez não foram utilizados nos três jogos de Dorival: contra América-MG, Ituano e Coritiba.

O zagueiro perdeu espaço por causa da pré-disposição de Dorival a jogar com apenas dois zagueiros -Arboleda e Beraldo-, e a preferência a Diego Costa como terceira opção.

O novo treinador prioriza zagueiros com mais velocidade e qualidade no passe. Alan Franco ainda está nos planos, mas não tem mais o status de titular.

Jhegson Méndez foi preterido por Luan e Gabriel Neves, além de ter de conviver com o crescimento de Rodrigo Nestor e Pablo Maia, que já estavam em alta com Ceni.

Dorival "ignorou" o imbróglio pela renovação do contrato e bancou Luan, além de dar sequência para o uruguaio Gabi, que pouco atuava com o ex-treinador.

EM BUSCA DE SOLUÇÃO

Dorival Júnior entendeu a decisão da diretoria do São Paulo de rescindir com Pedrinho, mas crê que o time tricolor não tem jogadores com as mesmas características do atacante.

Pedrinho foi dispensado após ameaçar a ex-namorada. O São Paulo afirma que fez uma "criteriosa e detalhada avaliação".

Pedrinho é um ponta rápido e de drible fácil, diferentemente de jogadores de mais força como Wellington Rato, David e Paulista, ou mais técnicos, a exemplo de Michel Araújo.

Dorival gosta de atacantes rápidos e procurará soluções no elenco para dar equilíbrio ao time.