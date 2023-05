SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Brasil conhece nesta terça-feira (2) os jogos das oitavas de final. Restam 16 times na disputa: Santos, América-MG, Sport, Cruzeiro, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Inter, Fortaleza, Athletico e Palmeiras.

O sorteio das partidas começa às 13h (de Brasília) e será transmitido ao vivo pelo UOL, pelo SporTVe pelas plataformas da CBF. O evento ocorre na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Não há qualquer tipo de restrição ou divisão por potes, ou seja, todos poderão se enfrentar. O primeiro time sorteado vai encarar o próximo tirado na urna e assim sucessivamente, formando os oito duelos.

Depois da definição das partidas, os mandos de campo serão conhecidos. Nesta etapa, um único pote com bolas numeradas de 1 a 10 será usado pelos organizadores.

Se a bola sorteada for ímpar, o clube colocado à esquerda no chaveamento inicia o mata-mata em casa; se for par, o mandante no primeiro jogo será o time da direita.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS

Na TV aberta, a Globo será a responsável pelas transmissões. A emissora não exibiu as três primeiras fases do torneio, mas agora entra de vez na competição.

Na TV fechada, SporTVe Premiere seguem como opções. As filiadas do Grupo Globo exibem algumas partidas da Copa do Brasil desde o pontapé inicial das eliminatórias.

No streaming, os duelos são transmitidos pela Amazon Prime Video. A plataforma, que tem Cléber Machado como principal estrela, também cobre o torneio desde o começo.