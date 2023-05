RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marcos Braz, vice-presidente de Futebol do Flamengo rechaçou o sentimento de "troco" para o clássico com o Fluminense, pelas oitavas da Copa do Brasil, após derrota para o clube tricolor na final do Carioca. Ele lembrou que o rubro-negro é o atual campeão da competição nacional.

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram sorteados nesta terça (2), na sede da CBF. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar.

"A coisa boa é que não viaja. No Brasileiro, na Libertadores, em que se faz tantas viagens... Acho que a coisa boa é essa. O Fluminense é o atual campeão estadual, é um grande time, mas o Flamengo vai se posicionar, as coisas vão melhorar. Tenho certeza que vai ser um grande jogo", disse Braz.

Questionado se o lado rubro-negro enxergava o confronto com possibilidade de revanche após o vice no Carioca, o dirigente negou.

"Não tem essa de troco. O Flamengo, desde 2019, fez bons campeonatos, duas vezes campeão da Libertadores, duas do Brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil, da Libertadores... Essa coisa de troco ou deixar de dar troco não passa para o Flamengo. É um grande adversário, um clássico duro, bem equilibrado", afirmou.

Na decisão do Estadual, o Fla ainda era comandado por Vítor Pereira, que foi demitido após nova frustração na temporada. Sampaoli foi o contratado para a vaga.

Até aqui, o argentino tem duas vitórias, sobre o Ñublense, na Libertadores, e Maringá, na Copa do Brasil, e duas derrotas, diante do Internacional e Botafogo, pelo Brasileiro.

"O Flamengo fez alguns bons jogos com o Sampaoli. Os resultados não vieram, mas acho que interna e externamente está todo mundo tranquilo e confiante. Tenho certeza que teremos uma sequência ainda melhor", apontou.