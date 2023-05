SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal venceu o Chelsea por 3 a 1 nesta terça-feira (2) pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Com esse resultado, o Arsenal reassumiu a liderança do campeonato, com 78 pontos - o Manchester City joga nesta quarta (3) contra o West Ham e poderá voltar à ponta.

O Chelsea permaneceu com 39 pontos, em 12º lugar, a nove pontos da zona de rebaixamento. É a nona partida seguida dos visitantes sem vitória, contando Campeonato Inglês e Liga dos Campeões. O Chelsea não vence um jogo no torneio nacional desde 11 de março, quando venceu o Leicester por 3 a 1.

O JOGO

O jogo teve domínio do Arsenal. O time estava seguro e soube se impor diante do Chelsea, que teve bastante dificuldade para finalizar e apresentou uma defesa bem insegura, com pouca marcação.

Gabriel Jesus marcou o terceiro gol e alcançou a marca de 10 gols pelo Arsenal. Os dois primeiros gols saíram dos pés de Odegaard, com assistência de Xhaka. Os três saíram durante a primeira etapa.

Na segunda etapa, o Chelsea conseguiu chegar mais ao gol e balançou as redes com Madueke. Foi o segundo gol marcado pela equipe nos últimos seis jogos.

Apesar disso, o Chelsea se mostrou bem desorganizado e com muitos erros, tanto defensivos quanto no ataque. Enquanto o Arsenal mostrou que ainda briga pelo título inglês.