SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo assumiu o Corinthians na última segunda-feira (1º) e após apenas um jogo já acumula diversos desafios para resolver no time alvinegro.

OS PROBLEMAS PARA LUXA

A derrota para o Independiente del Valle complicou o time na Libertadores e o semblante abatido estava estampado no rosto de todos os jogadores na saída do estádio.

'Caso Cuca' jogou a última 'glória' pra baixo. O time alvinegro conseguiu a classificação na Copa do Brasil após derrota por 2 a 0 no primeiro jogo, mas a alegria não durou diante do pedido de demissão do técnico Cuca.

O volante Maycon assumiu o erro contra o Del Valle com os olhos marejados. Du Queiroz, que entrou em seu lugar, foi mal. Cantillo e Roni saíram atrás dos dois com Luxa.

Giuliano não consegue ser solução à ausência de Renato Augusto. O experiente meia vem sendo escalado com a função de criação no time, mas não tem conseguido entregar nem sombra do que fazia o lesionado Renato Augusto.

O centroavante Yuri Alberto não marca há nove jogos e quando consegue balançar as redes o gol acaba anulado por alguma irregularidade no lance, como aconteceu ontem.

Ídolos que não correspondem. Fábio Santos, Balbuena e Paulinho têm importância hierárquica dentro do vestiário e são ídolos do torcedor, mas não vêm apresentando bom futebol.

Os atacantes Romero e Júnior Moraes, que poderiam ajudar nos problemas ofensivos do time alvinegro, não conseguem desempenhar em campo e tem perdido cada vez mais espaço. O paraguaio entrou no final do jogo, quase fez um gol de letra, mas não passou disso.

O Corinthians tem pela frente jogos muito difíceis no mês de maio. A equipe enfrenta em sequência: Fortaleza, Botafogo, São Paulo, Atlético-MG (Copa do Brasil), Flamengo, Argentinos Jrs (Libertadores), Fluminense e Atlético-MG (Copa do Brasil).

O QUE LUXA JÁ FEZ

"O que nós jogadores sempre falamos é assumir a responsabilidade, sim, mas são mudanças que vem tendo (de treinador) e nós temos também que pensar rápido, mudar, uma ideia de um treinador é diferente do outro. Faz parte do jogo. Não estou aqui para falar do treinador que estava, do que chegou, do que passou, a gente tem ciência que a gente vai trabalhar nessa semana para mudar logo esse cenário, escutar o que o professor Luxemburgo tem de ideias para passar para gente começar a jogar com as ideias dele. Só teve um dia de trabalho, não dá para fazer muita coisa. Foi ajustar uma bola parada, um posicionamento, uma saída de bola, a forma de pressionar. Agora é escutar o que o professor Luxemburgo tem de ideias e executar", disse Paulinho na saída da Neo Química Arena nesta terça-feira (2).