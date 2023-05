SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ferrari fechou nesta quarta-feira (3) uma parceria com a DXC Techonology, empresa norte-americana de serviços de tecnologia da informação.

A parceria entrará em vigor a partir do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, nos Estados Unidos, que será entre os dias 5 e 7 de maio.O logotipo da empresa norte-americana estará nos carros de Charles Leclerc e Carlos Sainz, assim como nos macacões e capacetes dos pilotos.

"Temos o prazer de iniciar esta parceria com a DXC Technology, uma empresa que já fornece infraestrutura para os sistemas da Ferrari com a qual exploraremos novas soluções de gerenciamento de ativos de software no futuro", comentou Lorenzo Giorgetti, diretor de receitas de corrida da escuderia de Maranello.

Michael Corcoran, líder global da DXC Technology, comentou que a tecnologia fornecida pela empresa mira "melhorar a experiência de direção" dos ferraristas.

Estamos orgulhosos de mudar para uma parceria que inclui orientá-los em seu futuro tecnológico. Estamos comprometidos com a inovação tecnológica que transforma as capacidades de informação do veículo e melhora a experiência de condução." Michael Corcoran, líder global da DXC Technology