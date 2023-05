A campeã olímpica Tori Bowie morreu, nesta quarta-feira (3), aos 32 anos de idade. A informação do falecimento da norte-americana, que conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, na prova do revezamento 4x100 metros rasos, foi confirmada pela equipe que gerenciava a carreira da atleta.

“Estamos devastados em compartilhar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu. Perdemos uma cliente, querida amiga, filha e irmã. Tori era uma campeã…, um farol de luz que brilhava tanto! Estamos realmente com o coração partido e nossas orações estão com a família, amigos e todos que a amavam”, informou a nota da assessoria da velocista, que não informou a causa da morte.

Quem também lamentou a morte da campeã olímpica foi a World Athletics (Federação Internacional de Atletismo), que recordou um dos grandes feitos da carreira de Bowie, a conquista do título mundial dos 100 metros rasos em 2017. No mesmo evento ela também ficou com o ouro no revezamento 4x100 metros rasos.

Nos Jogos do Rio, além do ouro no revezamento - ao lado de Tianna Bartoletta, Allyson Felix, English Gardner e Morolake Akinosun (que disputou as eliminatórias) -, Bowie conquistou uma prata nos 100 metros rasos e um bronze nos 200 metros rasos.

Tags:

Atletismo | Esportes | EUA | Jogos Olímpicos | Rio 2016 | Tori Bowie