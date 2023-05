SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco mais de dois meses separam os torcedores do apito inicial da Copa do Mundo feminina de futebol, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A Visa, patrocinadora oficial do evento, promete levar a transmissão dos jogos, em um caminhão adaptado, para muitos brasileiros.

Em evento realizado nesta quarta-feira (3) na Nossa Arena, espaço dedicado ao futebol feminino localizado na zona oeste de São Paulo. Patrícia Mascagni, diretora executiva de marketing da Visa do Brasil, afirmou que a empresa transmitirá os jogos do Mundial nas ruas de algumas cidades brasileiras.

Caminhões itinerantes passarão por ruas e avenidas, tendo como destino final "algum lugar de grande circulação". Vale lembrar que, pelo fuso horário, os jogos da Copa do Mundo acontecerão à noite, durante a madrugada e início da manhã ?o primeiro jogo do Brasil será às 8h da manhã (de Brasília).

A empresa também planeja campanhas para "levar o futebol para a rua". A tradicional pintura no asfalto e o horário especial de trabalho em dias de jogos do Brasil estão entre as metas para esse Mundial.

"Tem muita coisa em torno de conversas nas redes sociais, digital, {ações na] TV. A proatividade do brasileiro de parar para assistir ao futebol feminino é menor do que do masculino, e a gente vai ter que fazer essa provocação mesmo, e interromper a vida das pessoas de certa forma", disse Patricia Mascagni, diretora executiva de marketing da Visa do Brasil.

A Visa promete o maior investimento em seus 20 anos de relacionamento com o esporte, equiparando a quantia da Copa do Mundo do Qatar. A empresa, porém, não revelou valores. "É um investimento bem alto", resume.

O evento marcou ainda a primeira aparição oficial da mascote Tazuni no Brasil. Ela tirou fotos com os presentes e até mostrou suas habilidades no futebol.

A COPA DO MUNDO FEMININA

Ocorrerá de 20 de julho a 20 de agosto de 2023. O Brasil estreia no dia 24, contra o Panamá.

A seleção brasileira está no Grupo F. França, Jamaica e Panamá completam a chave.