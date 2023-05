RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão brasileiro de 2010 com o Fluminense, o ex-meia argentino Darío Conca fez uma proposta para gerir o futebol do Friburguense, tradicional clube da Região Serrana do Rio de Janeiro.

Conca se juntou a um grupo de investidores e realizou reuniões no início do ano com a diretoria do Friburguense.

Hoje empresário, o argentino visitou a cidade de Nova Friburgo, onde conheceu as instalações do clube.

Uma proposta foi feita para gerir o futebol do Friburguense por dez anos, com promessas de investimento e repasses para a parte social da agremiação. A informação inicial foi publicada no "ge" e confirmada pelo UOL.

O Conselho Deliberativo do Friburguense tem avaliado a proposta.

O Friburguense está na Série A2 do Campeonato Carioca e estreia contra a Cabofriense no próximo dia 13.

'SAF RAÍZ' GERE O FUTEBOL DESDE 1998

O departamento de futebol do Friburguense é gerido desde 1998 por José Eduardo Siqueira, mais conhecido como "Siqueirinha". O modus operandi é praticamente uma "SAF raíz", sem se enquadrar exatamente nas leis que vigoram sobre a Sociedade Anônima do Futebol.

O setor é tocado pelo dirigente de forma separada da parte social da agremiação, de modo que fica a cargo dele toda a captação de investimentos, patrocinadores, montagem de elenco e etc. Em contrapartida, o gestor precisa prestar contas aos órgãos fiscalizadores do clube e repassar parte dos lucros advindos do futebol.

Nos últimos anos, porém, o Friburguense tem enfrentado problemas financeiros e não tem figurado na elite do Estadual. Com isso, conselheiros têm ouvido propostas de possíveis investidores, dentre eles o grupo de Conca.

CONTRATO RENOVADO ENQUANTO PROPOSTAS SÃO ANALISADAS

Apesar do interesse concreto de Conca, o clube decidiu por renovar contrato com Siqueirinha até o fim do Campeonato Carioca de 2024, enquanto as propostas têm sido analisadas.

Pessoas ligadas ao Friburguense dizem que as conversas com Conca e seu grupo têm sido tocadas sem uma participação efetiva do dirigente. Já a parte social confirma o interesse do argentino, mas sem revelar os valores.

Siqueirinha foi procurado pela reportagem do UOL tanto por ligação quanto por Whatsapp, mas não atendeu e nem respondeu.

A assessoria de imprensa de Conca também foi procurada, mas ela não repassou um posicionamento do ex-jogador, que também teve passagens por Vasco e Flamengo no Brasil.

A matéria será atualizada caso as partes se manifestem.