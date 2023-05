RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A janela de transferências está fechada no momento, mas quem pôde, já aproveitou o período de contratações no futebol brasileiro. E entre os dez reforços mais caros de 2023 até aqui, há um grande domínio dos clubes que foram impulsionados por suas SAF's, embora o Flamengo lidere a lista.

O QUE ACONTECEU

O Flamengo possui a contratação mais cara da temporada até aqui: o volante Gerson, que custou 15 milhões de euros.

O Vasco, agora gerido pela 777 Partners, possui quatro jogadores contratados na lista: Orellano, Lucas Piton, Leo e Jair.

O Bahia, que pertence ao Grupo City, tem dois: Jhoanner Chávez e Cauly Oliveira.

O Cruzeiro, gerido por Ronaldo Fenômeno, tem um: Wesley.

Os outros dois da lista são do Grêmio: Franco Cristaldo e Felipe Carballo.

Os dados e valores foram fornecidos pela empresa "Odds Scanner".

TRIO QUE LIDERA AINDA NÃO DESLANCHOU EM 2023

Curiosamente, os três jogadores que lideram a lista de contratações mais caras ainda não deslancharam em 2023.

Gerson, por exemplo, custou 15 milhões de euros ao Flamengo (cerca de R$ 82 milhões na cotação atual), sendo o reforço mais caro da história do clube. O volante, porém, ainda não voltou a ser o mesmo de 2019 no time rubro-negro, e tem oscilado boas atuações com outras apagadas.

O segundo da lista é o meia argentino Franco Cristaldo, contratado pelo Grêmio por 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual). Apesar da grande expectativa, ele vive uma seca de gols que já dura dez jogos e soma apenas uma partida completa pelo Tricolor gaúcho. Ele soma três gols, sete assistências e também ainda busca regularidade.

O terceiro da lista é o atacante argentino Luca Orellano, contratado pelo Vasco por 3,72 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões na cotação atual). Muito tímido, ele tem encontrado dificuldade na adaptação e ainda não conseguiu se firmar no time titular. Foram apenas sete jogos até aqui, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Além disso, foi um dos cobradores que perderam pênalti na frustrante eliminação para o ABC na Copa do Brasil.

A próxima janela de transferências acontecerá em julho e há uma expectativa de investimentos fortes de alguns clubes.

*

CONTRATAÇÕES MAIS CARAS:*

Gerson - Flamengo - 15 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões)

Franco Cristaldo - Grêmio - 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões)

Luca Orellano - Vasco - 3,72 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões)

Felipe Carballo - Grêmio - 3,7 milhões de euros (cerca de R$ 20,4 milhões)

Jhoanner Chávez - Bahia - 3,25 milhões de euros (cerca de R$ 17,9 milhões)

Lucas Piton - Vasco - 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões)

Wesley - Cruzeiro - 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões)

Léo Pelé - Vasco - 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 15,4 milhões)

Jair - Vasco - 2,67 milhões de euros (cerca de R$ 14,7 milhões)

Cauly Oliveira - Bahia - 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 12,6 milhões).

*Todas as conversões foram baseadas na cotação do dia 4 de maio de 2023.